Видеофакт. Российский министр начал здороваться ногой с иностранными визави

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Министр энергетики России Александр Новак решил пошутить на актуальную, хоть и болезненную тему. На фоне тревожных сообщений о коронавирусе глава ведомства при встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо протянул тому…ногу вместо руки.

Скриншот видео / «Коммерсантъ FM» в Twitter

Как сообщает bloknot.ru, визави тут же подхватил шутку в протянул в ответ свою для «ногопожатия». Ролик появился на странице «Коммерсантъ FM» в Twitter.

Шутки шутками, но руководители ряда стран уже отказались от рукопожатий. В частности, накануне президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что протягивать ему руку при встрече нежелательно, так как не ответит. А протянутую руку канцлера Германии Ангелы Меркель еврочиновник и вовсе проигнорировал. Глава Роспотребнадзора Анна Попова вообще в качестве меры профилактики призвала соотечественников чаще мыть руки и не ездить за границу.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус вирус 2019-nCoV Персона: Александр Новак Мухаммед Баркиндо Эммануэль Макрон Анна Попова Ангела Меркель

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