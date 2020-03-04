Один человек погиб и семь получили травмы в результате ЧП в шахте «Беларуськалия», сообщил БелаПАН со ссылкой на Следственный комитет.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: БелаПАН

По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком (часть залежи) горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия. В больницу было доставлено восемь человек. Один их них — водитель — от полученных травм скончался.

«С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа», — сообщил СК.