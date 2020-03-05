Светомузыкальный 90-метровый фонтан на Свислочи начнет работу в июне

Официальный запуск нового фонтана у парка Янки Купалы запланирован к Дню независимости, но за месяц до праздника он будет эксплуатироваться в тестовом режиме.

Увидеть новинку в действии можно будет уже в начале июня, подтвердил агентству «Минск-Новости» главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

Фонтанный комплекс будет выполнен в форме прямоугольника размером 90 х 16 м. В его составе 199 струй, достигающих высоты 30 м и формирующих такие эффекты, как бегущая дорожка, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу.

Ожидается, что с началом сезона горожан порадует и полностью обновленный фонтан на улице Пулихова.

Всего на обслуживании «Минскзеленстроя» находится более 30 фонтанов.