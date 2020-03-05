В Житковичах перекрыт температурный рекорд 84-летней давности

Четвертый день подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды, однако их было меньше, чем накануне, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Теплее всего было в Житковичах — 14,8 градуса выше нуля. В этом райцентре Гомельской области побит рекорд дня, установленный в 1936 году (13,6).

Всего зафиксировано 18 локальных рекордов тепла (в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях) против 34 днем ранее (во всех областях, кроме Витебской). Второй день подряд обновляются максимумы в Минске — 9,1 градуса (было 8,6 в 1998 году) и Могилеве — 11,2 (9,6 в 1995-м). Перекрыт экстремум дня в Витебске — 9,7 против 7,4 три года назад. Рекорд дня для всей территории страны устоял (15,4 градуса в 1995 году в Брагине).

Накануне же был установлен новый максимум дня для всей страны за весь период инструментальных метеонаблюдений — 16,6 градуса в Бресте (было 12,8 градуса в 1995 году в Василевичах, Гомельская область).

Таким образом, пока ни один день наступившей календарной весны не обходится без переписывания температурных экстремумов.

По прогнозу Белгидромета 5 марта очень теплая для этого времени погода сохранится в восточных районах страны. Там остается вероятность новых рекордов.