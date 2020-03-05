Freedom House: Беларусь остается в списке несвободных стран

Об этом говорится в докладе «Свобода в мире-2020», который ежегодно готовит американская правозащитная организация Freedom House. В докладе оценивается ситуация с гражданскими и политическими свободами в 195 странах.

По данным доклада, 83 страны (43%) отнесены к свободным, 63 (32%) — к частично свободным и 49 (25%) — к несвободным.

Вместе с Беларусью в группу несвободных стран входят Сирия, Туркменистан, Эритрея, Южный Судан, Северная Корея, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Таджикистан, Ливия, Узбекистан, Китай, Центрально-Африканская Республика, Азербайджан, Бахрейн, Йемен, Судан, Бурунди, Лаос, Куба, Венесуэла, Чад, ОАЭ, Иран, Камерун, Демократическая Республика Конго (Киншаса), Эсватини (ранее — Свазиленд), Вьетнам, Республика Конго, Россия, Египет, Руанда, Габон, Казахстан, Оман, Эфиопия, Джибути, Катар, Камбоджа, Афганистан, Бруней, Зимбабве, Мьянма, Ирак, Никарагуа, Ангола, Таиланд, Турция, Уганда.

Среди ближайших соседей Беларуси Литва, Латвия и Польша отнесены к свободным странам, Украина — к частично свободным.

«Демократия находится под угрозой во всем мире, и это происходит не только в авторитарных государствах, как Китай, Россия и Иран, но также и в странах, имеющих многолетний опыт защиты прав и свобод», — говорится в докладе.

Freedom House отмечает, что «за последние 14 лет в большинстве устоявшихся демократий произошло ухудшение уровня свободы». 25 из 41 страны, оценивавшихся в 2005 году как развитые демократии и поддерживавших рейтинг свободных в течение 20 лет до этого, ухудшили свои рейтинговые показатели.

Доля свободных стран, по данным правозащитной организации, сократилась на 3% за последнее десятилетие, в то время как доли частично свободных и несвободных стран выросли на 1% и 2% соответственно. Также увеличился разрыв между странами, где свобода ухудшилась, и странами, где она улучшилась.

«В 2019 году люди в 64 странах испытали ухудшение своих политических прав и гражданских свобод, в то время как улучшения произошли всего лишь в 37 странах, — говорится в докладе. — Разрыв был меньшим в 2018 году, когда в 68 странах показатели понизились, а в 50 — повысились».