Лукашенко и Зась обсудили «суперпрагматичную позицию» Беларуси в интеграционных процессах

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Беларусь, как и прежде, привержена интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будет четко следовать собственным интересам.

Об этом заявил Александр Лукашенко 5 марта, встречаясь с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

«Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», — сказал Лукашенко, обращаясь к Засю.

Президент Беларуси поинтересовался у генсека ОДКБ повесткой дня предстоящего саммита организации, который в этом году пройдет в России.

На этом саммите официальный Минск предлагает рассмотреть несколько инициатив. В частности, об укреплении международного авторитета ОДКБ за счет расширения ее взаимодействия с другими площадками. Беларусь предлагает юридически оформить статуса партнера организации и наблюдателя при ОДКБ, сообщает пресс-служба президента.
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Тэги: ОДКБ интеграция Персона: Станислав Зась Александр Лукашенко

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