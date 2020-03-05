Спикер Совета Федерации заявила об общих истории и духовности белорусов и русских

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Валентина Матвиенко прибыла в Беларусь с двухдневным визитом для участия в заседании оргкомитета VII Форума регионов, который состоится осенью в Минске и Минской области.

«Мы ждем Александра Григорьевича на празднование 75-летия нашей общей победы. Конечно же, будет новая встреча наших руководителей», — сказала Матвиенко.


Фотофакт. Матвиенко возложила венок с триколором к стеле «Минск — город-герой»

Политик подчеркнула особенные отношения России и Беларуси.

«Они базируются на нашей общей истории, на схожести наших культур, языков, на нашей общей духовности. Ответственность нынешнего поколения политиков сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши страны и народы. Беречь и передавать новым поколениям, углублять и расширять равноправное взаимовыгодное сотрудничество, учитывая мнение и интересы друг друга», — считает спикер Совета Федерации.

Она отметила необходимость расширения парламентского взаимодействия в рамках международных структур. «Это и ОДКБ, и ШОС, и Межпарламентская ассамблея. Коллеги, кто прошел через эту школу, согласятся, что это хороший механизм, институт нашего парламентского сотрудничества, стран бывшего Советского союза. Это обмен опытом для парламентариев, это изучение лучших парламентских практик», — сказала Матвиенко.
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Тэги: Беларусь-Россия Совет федерации Персона: Валентина Матвиенко Город: Минск

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