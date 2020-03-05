«Жалоб и повышения температуры нет». После выходных могут выписать шесть пациентов с коронавирусом

Шесть пациентов с положительными тестами на коронавирус чувствуют себя удовлетворительно и могут быть выписаны после выходных, сообщила журналистам 5 марта пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

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«Жалоб нет, повышения температуры нет. По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. В течение выходных — начале следующей недели после получения лабораторных данных эти пациенты будут выписаны», — отметила представитель ведомства.

По ее информации, продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто близко контактировал с инфицированными. «Все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружена», — сообщила Бородун.

Согласно уточненным данным Минздрава, 5 марта отпущены домой шесть студентов и один преподаватель, которые поступили в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ. У них коронавирусная инфекция не подтвердилась.

По словам Бородун, при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов БНТУ на следующей неделе сможет вернуться к обычному режиму работы. Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам — выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1.322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. 1.135 человек сняты с наблюдения в связи с отсутствием клинической картины и завершением инкубационного периода.