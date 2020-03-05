Евробонды-2020: Минфин завершил road show

Министерство финансов Беларуси намерено в 2020 году разместить очередной выпуск еврооблигаций.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Минфина, на текущей неделе у белорусской делегации состоялись встречи (road show) с потенциальными покупателями долговых бумаг.

«Road show в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий», — отметили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что Минфин ранее не объявлял о конкретных сроках размещения евробондов, поэтому говорить об их переносе некорректно. Между тем агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на источник в финансовых кругах 5 марта сообщило, что белорусская сторона сейчас не готова размещать еврооблигации ввиду неспокойной ситуации на долговом рынке, вызванной коронавирусом.

Белорусские власти планируют привлечь путем размещения выпуска евробондов более миллиарда долларов.

Заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая 14 февраля на заседании круглого стола, организованном в Минске агентством Cbonds, сообщил, что в планах Минфина на 2020 год размещение очередного выпуска еврооблигаций. Он не конкретизировал дату размещения долговых бумаг.

Чиновник также обратил внимание, что Минфин планирует размещать в этом году рублевые облигации на внутреннем рынке. Около 97% госдолга номинировано в иностранной валюте. «Будем ситуацию исправлять и увеличивать долю рублевых заимствований. Попробуем проводить аукционы и предлагать на них рублевые облигации», — сказал Белковец. Первый такой аукцион Минфин планирует провести в апреле.