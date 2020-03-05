Канопацкая пригрозила Козлову и Лебедько судом

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая планирует подать в суд на и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и экс-председателя ОГП Анатолия Лебедько.

Канопацкая отметила в эфире Еврорадио , что 3 марта у нее был запланирован эфир с участием Козлова, но запись программы не состоялась. Ведущий Дмитрий Лукашук ответил, что Козлов отказался, сославшись на нежелание «снижать планку и участвовать в разборках».

Я могу публично заявить, посмотрев видео с бывшим руководителем ОГП Лебедько, я понимаю, что то видео, которое они разместили на официальном партийном канале, является оскорбительным и нарушает законодательство Республики Беларусь. И чтобы он не снижал планку, мы встретимся с ним в зале судебных заседаний», — заявила Канопацкая.

«Посмотрим, насколько планка их порядочности, пристойности и соблюдения закона велика», — добавила она.

Видеосюжет, о котором говорит Канопацкая, появился на youtube 26 февраля. В нем Лебедько назвал Канопацкую «эскортницей Лукашенко». Этому предшествовало заявление Канопацкой в социальных сетях под названием «Вас, Козлов, Ермошина покусала», в котором она обвинила бывшего однопартийца в чрезмерном внимании штаба праймериз к подписям, которые она подала для участия в процедуре выбора единого кандидата на президентских выборах от оппозиции.

3 марта на пресс-конференции и.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев сообщил, что Канопацкая не зарегистрирована в качестве претендента на участие в выборах единого кандидата на президентских выборах от оппозиции. Причиной он назвал несоответствие поданных ею подписей требованиям штаба праймериз, угрозы Канопацкой обратиться в госорганы и деятельность, которая «не была направлена на укрепление доверия».

В комментарии БелаПАН Канопацкая сообщила, что решение о дальнейшем участии в президентской кампании озвучит «в сроках и порядке, установленном законодательством».

Анна Канопацкая ранее являлась членом Объединенной гражданской партии, однако в конце 2019 года была исключена «вследствие неоднократных нарушений» устава ОГП, «утраты доверия» к ней, а также «утраты связи с партией».

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». В качестве претендентов зарегистрированы: зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Все они выдвигались от своих организаций. Также претендентом зарегистрирована сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, которая выдвигалась путем сбора подписей.

Окончательно кандидатура единого кандидата от оппозиции будет определена на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.