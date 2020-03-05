Белорусские активистки начинают глобальную политическую кампанию

Белорусская организация трудящихся женщин (БОТЖ) начинает кампанию «Все работы для всех женщин в Беларуси», направленную на отмену в стране списка запрещенных для женщин видов работ и профессий. Такая информация в преддверии Международного женского дня была размещена на сайте организации и ее странице в «Фейсбуке».

Фото из архива пресс-службы президента носит иллюстративный характер

В Беларуси для женщин запрещена 181 профессия и 42 рабочие сферы деятельности из-за «вредных факторов производственной среды, создающих риски для репродуктивного здоровья женщин», отмечается в сообщении БОТЖ.

«Женщина официально не может быть водолазом, плотником и даже трактористом-машинистом, хотя президент Беларуси регулярно награждает тракторами женщин — передовиков производства. Женщинам почему-то нельзя собирать плоды с деревьев выше 1,3 метра, осуществлять верхолазные работы», — констатируют инициаторы кампании.

Организация считает, что такой запрет нарушает принцип равенства прав мужчин и женщин, а существующий до сих пор список «приводит к абсурдности и дискриминации на рынке труда».

По мнению БОТЖ, у женщин «должно быть право самим решать, что им важнее: быть матерями и (или) работать на высоте, водить фуру или спускаться под землю», а если работа опасна для женщин, то она не менее опасна и для мужчин.

«Государство должно защищать интересы всех работающих граждан. И меры должны быть не запретительными, а компенсирующими. У всех граждан и гражданок должны быть как равное право выбора, так и равное право на защиту, — заявляет организация. — Если государство хочет, чтобы в стране рождалось больше детей, нужно не запрещать их матерям делать то, за что хорошо платят, а создавать условия для баланса жизни и труда: например, вовлекать мужчин в домашний труд и уход за ребенком».

БОТЖ также считает, что список запрещенных работ — это «неуважение к личному выбору женщин, потому что у профессий, как и у работы, не может быть пола».

Отмечается также, что кампания является частью кампании российской правозащитной организации «Антидискриминационный центр «Мемориал» за отмену списка запрещенных профессий для женщин во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии.