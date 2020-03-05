Кроме ордена: что еще Лукашенко вручил третьему госчиновнику РФ

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В ходе сегодняшней встречи со спикером Совета Федерации (по Конституции РФ — третья должность в государстве) Валентиной Матвиенко Александр Лукашенко кроме ордена Фраенциска Скорины вручил ей несколько подарков.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, официальный белорусский лидер вручил российской гостье «букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской».

Кроме этого, как сообщается, «учитывая пристрастие гостьи к кулинарии», Лукашенко подарил книгу «Смак беларускай кухнi».
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Валентина Матвиенко Александр Лукашенко Город: Минск

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