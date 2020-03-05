Кроме ордена: что еще Лукашенко вручил третьему госчиновнику РФ

В ходе сегодняшней встречи со спикером Совета Федерации (по Конституции РФ — третья должность в государстве) Валентиной Матвиенко Александр Лукашенко кроме ордена Фраенциска Скорины вручил ей несколько подарков.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, официальный белорусский лидер вручил российской гостье «букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской».

Кроме этого, как сообщается, «учитывая пристрастие гостьи к кулинарии», Лукашенко подарил книгу «Смак беларускай кухнi».