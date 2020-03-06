Главы правительств Беларуси и России планируют встретиться в ближайшее время

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Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время. Телефонный разговор глав правительств Беларуси и России состоялся 6 марта.

Фото из архива government.ru

Звонок был инициирован российской стороной, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Основное внимание премьер-министры уделили актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудили тему евразийского интеграционного взаимодействия, в частности, подготовку заседания Евразийского межправительственного совета 10 апреля в Минске.

Была обсуждена и цифровая повестка ЕАЭС.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Михаил Мишустин Сергей Румас

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