Главы правительств Беларуси и России планируют встретиться в ближайшее время

Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время. Телефонный разговор глав правительств Беларуси и России состоялся 6 марта.

Фото из архива government.ru

Звонок был инициирован российской стороной, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Основное внимание премьер-министры уделили актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудили тему евразийского интеграционного взаимодействия, в частности, подготовку заседания Евразийского межправительственного совета 10 апреля в Минске.

Была обсуждена и цифровая повестка ЕАЭС.