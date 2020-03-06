Ученые предсказали гибель 300 млн человек к середине века. Но коронавирус — ни при чем
Уровень Мирового океана к 2050 году может подняться на 0,5-2 м и затопить территории восьми стран. Жуткое стихийное бедствие погубит до 300 млн человек — втрое больше, чем предсказывалось ранее, информирует
Судя по уточненной модели изменения климата CoastalDEM, катаклизмы затронут до 70% жителей Филиппин, Индии, Бангладеш, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Китая и Японии. В остальных местах мира вода тоже поднимется, но не так радикально, как в названных странах.
Наводнения в середине века могут убить 12 млн тайцев, 36 млн индийцев, 42 млн бангладешцев и 93 млн китайцев.
Ранее сообщалось, что под водой могут скрыться Лондон, Бангкок, Шанхай и Хьюстон.