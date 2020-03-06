Власти Беларуси призвали журналистов не разглашать личные данные людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса

Министерства информации и здравоохранения призвали журналистов и блогеров не разглашать личные данные людей, находящихся под наблюдением из-за коронавируса COVID-19.

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«В борьбе с распространением вируса COVID-19 немало зависит от ответственной и профессиональной позиции средств массовой информации, интернет-ресурсов и блогеров», — отмечается в совместном заявлении, опубликованном на сайтах названных ведомств 6 марта.

Министерства поблагодарили СМИ, четко следующие «принципу достоверности распространяемой информации». «Мы понимаем и с уважением относимся к стремлению каждого из вас помимо широко распространяемых в информационном пространстве официальных сообщений и комментариев специалистов дать своей аудитории некий свой, собственный эксклюзив по актуальной теме», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что чрезмерно активный поиск людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу COVID-19, приводит к негативным последствиям. «Люди, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам. На вопрос, почему они так поступают, они отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве героев постов в социальных медиа. При этом они, обоснованно или нет, но опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей», — поясняется в заявлении.

Министерства напоминают, что медицинские учреждения в соответствии с законодательством гарантируют этим людям сохранение врачебной тайны, однако «отдельные представители сферы массовой информации вторгаются в личную жизнь граждан и распространяют их персональные данные и информацию о состоянии здоровья».

Минздрав и Мининформ предупреждают: «Любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, равно как и незаконное распространение персональных данных, незамедлительно получит соответствующую правовую оценку, и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность». При этом государство «и далее будет неотступно следовать политике полной информационной открытости по этой волнующей общество проблеме». «Реальную ситуацию от народа никто не пытается утаить!» — подчеркивается в заявлении.