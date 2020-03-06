В Городке на первых праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции победил Юрий Губаревич

Первая встреча в рамках региональных поездок участников праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентских выборах-2020 прошла 6 марта в Городке (Витебская область). За претендентов проголосовало восемь человек, с перевесом в один голос победил председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Участники праймериз и их соратники. Фото pyx.by

«Мы сегодня не просто пять-шесть политических движений и партий объединились, чтобы выбрать одного среди нас. Мы вместе идем до победы, — заявил, открывая встречу, ее модератор, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. — Эти люди (участники праймериз. — БелаПАН.) обязались не выдвигаться самостоятельно, не поддерживать других кандидатов и работать как одна команда».

По словам Рымашевского, принято также решение, что претенденты будут работать единой командой и после президентских выборов.

В соответствии с жеребьевкой первым выступил сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец. «Сегодня мы начинаем поездки по Беларуси, голосование в интернете, Конгресс демократических сил, партийные встречи ради того, чтобы объединиться и выбрать единого. Не просто самого умного или самого красивого. Это будет единство. Одна стратегия и одно движение к победе», — заявил политик.

«Победа при сегодняшней власти возможна. Это дает мне силы идти сейчас. Это возможно, если у нас есть поддержка людей», — заявил еще один претендент Юрий Губаревич.

По его словам, людям нужна альтернатива, и, «если они увидят, что может быть лучше, может быть по-новому, Беларусь изменится». «Я готов взять за это ответственность», — подчеркнул лидер движения.

Проблемы малых городов, где «работают только бюджетники», и медицины упомянул в своем выступлении и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов. В свою очередь, председатель Партии БНФ Алексей Янукевич признал, что плана для победы на выборах 2020 года не имеет. «Но я уверен, что эти выборы будут на самом деле важными и те результаты, которых мы достигнем, будут решать судьбу Беларуси на десятилетия», — считает претендент.

«Моя стратегия — это возвращение выборов. Что может сегодня сделать каждый белорус — стать членом участковой комиссии. Не Лукашенко фальсифицирует выборы, 60 тысяч простых белорусов сегодня это делают. И если 60 тысяч белорусов скажут: я хочу быть членом избиркома, вернуть выбор себе, своей семье, своему городу — эту силу будет очень сложно остановить», — заявила сопредседатель БХД Ольга Ковалькова.

На встречу с претендентами пришло 10 человек, однако право голосовать получили восемь. На первых встречах в рамках праймериз могут голосовать только жители с местной пропиской для противодействия возможным нарушениям процедуры.

Голоса распределились следующим образом: 4 — за Губаревича, 3 — за Северинца, 1 — за Янукевича.

7 марта политики проведут праймериз в Витебске и Полоцке, 8-го — в Миорах, Шарковщине и Поставах. Всего участники праймериза намерены объехать 56 городов.