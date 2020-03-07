Лукашенко: предложений по поставкам нефти в Беларусь, слава богу, немало

Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.by

«Тема разговора, как вам известно, прежняя — поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — сказал президент.

«Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн т», — добавил Александр Лукашенко.

Беларусь закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне отсутствия договоренностей с крупными российскими поставщиками. Стороны не могут договориться о премии к цене нефти. С начала года белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая потребности внутреннего рынка и критического экспорта.

В этом году, согласно индикативному балансу, поставки российской нефти должны составить 24 млн тонн. Однако Лукашенко заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене.

3 марта Лукашенко провел совещание по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса. «Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти», — заявил Лукашенко. По его словам, «отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче». «Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию, — это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье», — сказал Лукашенко. «К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений», — отметил Лукашенко. По его словам, Беларусь недополучает около 1 млн тонн нефти ежемесячно.

Вместе с тем он отметил, что сложившаяся ситуация в нефтяной сфере «оказалась даже в чем-то полезной». «Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья, — пояснил Лукашенко. — Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. Это задача «номер один», особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом».

Всего в марте на белорусские НПЗ за счет внешних и внутренних источников поступит около 1 млн тонн нефти. Это позволит обеспечивать потребности внутреннего рынка и критического экспорта, говорили в «Белнефтехиме».