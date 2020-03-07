«Нафтан» начал принимать на переработку очередную партию танкерной нефти

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» сегодня, 7 марта, начал принимать на переработку очередную партию танкерной нефти, поставленной через порт Клайпеды, сообщает БелаПАН со ссылкой на «Вестник Нафтана».

Фото: «Вестник Нафтана»

Речь идет о партии российской нефти объемом 160 тыс. тонн, закупленной через трейдеров без премии. Первый танкер этой партии прибыл в Клайпеду 4 марта, ожидается еще один танкер.

«Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие, — прокомментировал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. — Все происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям Белорусской железной дороги, Литовской железной дороги. Все работают оперативно — отрегулировано взаимодействие с таможенными органами».

Демидов отметил, что все идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.

Это вторая с начала года поставка нефти на «Нафтан» железнодорожным транспортом из порта Клайпеды. Первая состоялась в январе-феврале, когда было доставлено 86 тыс. т норвежской танкерной нефти.

О покупке еще двух танкеров со 160 тысячами тонн российской нефти без премии с перевалкой в Литве «Белнефтехим» сообщил в феврале. Когда в Клайпеду прибудет второй танкер, в концерне не сказали.

В этом месяце в Беларусь также поставят три танкера с 250 тысячами тонн азербайджанской нефти. 5-6 марта первое судно отправилось из турецкого порта Джейхан. Отправка второго танкера планируется 20 марта из грузинского порта Супса. После того как суда прибудут в Одессу, нефть прокачают по нефтепроводам до Мозырского НПЗ.

Кроме того, по нефтепроводу «Дружба» нефть будут поставлять шесть российских компаний. В частности, «Сафмар» поставит 300 тысяч тонн, «УДС нефть» — 50 тысяч тонн. Остальные компании и объемы сырья не разглашаются.

Всего в марте на белорусские НПЗ за счет внешних и внутренних источников поступит около 1 млн тонн нефти. Это позволит обеспечивать потребности внутреннего рынка и критического экспорта, считают в «Белнефтехиме».

С начала года Мозырский НПЗ и «Нафтан» работают на минимальной загрузке. Они не имеют долгосрочных контрактов с крупными российскими поставщиками. Стороны не могут договориться насчет премии к цене нефти.