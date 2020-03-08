ЕС осудил новый смертный приговор в Беларуси

Европейский союз подтверждает свое решительное неприятие применения смертной казни при любых обстоятельствах, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано в связи с вынесением смертного приговора 6 марта в Беларуси.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Ошибки правосудия, неизбежные в любой судебной системе, становятся необратимыми», — говорится в заявлении.

«Во всем мире существует тенденция к отмене смертной казни: в 160 странах не было ни одной казни за последние 10 лет и более. Если бы Беларусь заменила оставшиеся смертные приговоры и ввела мораторий на смертную казнь, это было бы весьма позитивным первым шагом к ее отмене», — подчеркнул Стано.

Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке 6 марта приговорил 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика к смертной казни по обвинению в нескольких убийствах и покушении на убийство. В рамках того же дела 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин приговорены к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно. Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года. Следствие установило, что жертв сначала душили, а после сжигали.

Приговор Скрундику — третий смертный приговор, вынесенный в Беларуси с начала этого года. 10 января коллегия Могилевского областного суда приговорила к казни двух братьев из Черикова —21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых, которых суд признал виновными в убийстве 47-летней учительницы.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.