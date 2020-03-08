Эйсмонт, Василевич, Ромбальская… В Минске прошел женский забег Beauty Run

В Минске 8 марта прошел традиционный женский легкоатлетический забег Beauty Run, в котором приняло участие более пяти тысяч бегуний из девяти стран.

Среди участниц были профессиональные спортсменки. На дистанции 2 км победила Елена Береснева, на дистанции 5 км равных не было Светлане Санько, сообщает агентство «Минск-Новости» .

В числе участниц забега было и немало известных личностей. Среди них пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, депутат Палаты представителей, «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, заместитель главного директора Агентства телевизионных новостей, телеведущая Виктория Сенкевич, пресс-секретарь телеканала ОНТ, модель, телеведущая Ирина Ромбальская.

Победительницы и призеры на каждой из дистанций получили денежные призы и памятные подарки. Всех, кто финишировал, наградили медалью и весенними ирисами.

Фото Сергея Пожоги