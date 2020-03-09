В Минске «Мерседес» сбил велосипедиста

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла накануне на перекрестке Серова/Асаналиева.

Как сообщила представитель ОГАИ Октябрьского района Виктория Царук, «Мерседес Спринтер», поворачивая направо на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу велосипедисту (тот также двигался по правилам), в результате чего произошел наезд.

Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

В ГАИ напомнили, что при повороте водитель «обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке».

Фото УГАИ Минска