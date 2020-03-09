В воскресенье в Италии от COVID-19 умерло 133 человека

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Введенный на севере Италии карантин из-за нового коронавируса COVID-19 охватывает 16 млн человек.

Как сообщил нации премьер-министр Джузеппе Конте (на фото правительства Италии), ограничения коснутся региона Ломбардиа (столица — Милан). Нелегко придется жителям 14 провинций (Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Песаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо, Венеция), которые оказались в изоляции.

Напомним, Италия вышла на второе место в мире (после Китая) по заболевшим.

По данным итальянского Минздрава, только за восьмое марта в стране от коронавируса умерло 133 человека (всего уже 366 жертв), а число зараженных за лень выросло на четверть до 7375.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Италия вирус 2019-nCoV

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