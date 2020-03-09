Белорусский рубль обвалился на открытии торгов 9 марта

Белорусский рубль сильно падает к доллару и евро на открытии торгов на БВФБ в понедельник, девятого марта.

Евро добавляет сразу 0,1512 пункта (+6,01%) и торгуется на рубеже 2,669 белорусского рубля, а доллар 0,0844 пункта (+3,77%) — 2,324 белорусского рубля.

Российская валюта теряет 0,1365 пункта (-4,11%) — 3,185 белорусского рубля за 100 российских.

После падения мировых цен на черное золото свои позиции начала терять и российская валюта. Ночью на рынке Forex он существенно падал к доллару — курс доходил до отметки 74,3 российского рубля за доллар.

Утром Центробанк России объявил о начале борьбы за спасение национальной валюты.

Как ранее сообщалось, по итогам двух месяцев Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 6,44%), а средний курс наличного доллара вырос на 6,09% (с 2,1134 до 2,2421 рубля).

Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.