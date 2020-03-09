Мархель вызвал 33 футболиста на сбор перед матчем плей-офф Лиги наций с Грузией

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Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель вызвал 33 игроков на сбор перед матчем плей-офф Лиги наций против сборной Грузии.

Сбор начнется 21 марта. 25 марта команда вылетит в Грузию. Матч состоится 26 марта в Тбилиси на «Динамо-Арене» и начнется в 20:00 по белорусскому времени.

К матчу будут готовиться:

вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — «Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец («Динамо», Брест), Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);

полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия) Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск);

нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (оба — БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 23 марта.
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Тэги: Лига наций футбол-сборная Персона: Михаил Мархель

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