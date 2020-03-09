Лукашенко: ходят с протянутой рукой и просят денег на трактор, а то посеять нечем

По мнению Александра Лукашенко, в немалом количестве отечественных сельхозорганизациях царит бесхозяйственность.

Он подчеркнул, что подобное отношение к технике, особенно той, что приобретена с поддержкой государства, «недопустимо».

Глава государства считает преступлением, когда дорогую технику, отработавшую два года, бросают под забор, как металлолом.

«С этим надо бороться, — подчеркнул Лукашенко на сегодняшнем совещании с правительством, которое прошло на фоне обвала белорусского рубля на БВФБ. — И не надо тут рыночных каких-то рассуждений».

Президент считает, что, к примеру, частника проверять не надо, так как «как он там поставил технику, как ухаживает за ней: это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться».

«Но сколько у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность нашего государства и огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы, надо это контролировать ли нет», — заметил Лукашенко.

В то же время, подчеркнул президент, создавать новые контролирующие структуры нет необходимости, так как «у нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции. Я уже не говорю о тех, кто непосредственно должен этим заниматься: руководители и специалисты конкретных хозяйств».