«Не просто дань моде». Лукашенко рассказал о преимуществах электромобилей

В ходе сегодняшнего совещания с чиновниками о новых нормативных актах Александр Лукашенко высказался о проекте указа о стимулировании использования электромобилей.

Глава государства считает, что «неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо» доказывает, что электротранспорт «обладает колоссальным потенциалом».

«Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня», — подчеркнул президент.

Он рассказал, что такие страны, как Беларусь (экспортно ориентированные, не имеющих больших подземных ископаемых), «давно сориентировались на электротранспорт».

Лукашенко заверил, что Беларусь уже «завтра-послезавтра» введет два блока атомной электростанции, а это означает, что появится больше произведенной страной электроэнергии.

«Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам», — задал он риторический вопрос.

Глава государства напомнил, что неоднократно лично показывал возможности электромобиля: «Я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться».

«Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, пока белорусские власти «переливают из пустого в порожнее» в этой теме, правительства некоторых других стран действуют.