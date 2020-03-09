«Не просто дань моде». Лукашенко рассказал о преимуществах электромобилей

Глава государства напомнил, что неоднократно лично показывал возможности электромобиля: «Я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться».
«Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, — сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, — сказал Александр Лукашенко.
Напомним, пока белорусские власти «переливают из пустого в порожнее» в этой теме, правительства некоторых других стран действуют.
Так, в частности, Naviny.by писали, что в ФРГ будут пересмотрены существующие субсидии на покупку электромобилей, стоимость по каталогу которых не превышает 40 тысяч евро. Они вырастут с четырех до шести тысяч евро. На гибридные модели будет распространяться доплата от государства в размере 4,5 тыс. евро вместо нынешних трех.