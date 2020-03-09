Первый вице-премьер предложил премировать чиновников за хорошую работу

На сегодняшнем совещании у президента первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой прокомментировал проект указа о дополнительном стимулировании местных органов власти.

Данный документ предусматривает премирование руководства и работников местной вертикали власти за достижение определенных результатов, сообщает пресс-служба президента.

«Думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что новый нормативный акт не предлагает ломку сложившейся системы оплаты труда в госаппарате: «Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты».