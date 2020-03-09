В Беларуси хотят существенно снизить дорожный налог для юрлиц
Вопрос его снижения на 20% рассматривается в рамках подготовки проекта указа об отвязке госпошлины от техосмотра, сообщает телеканал «Беларусь 1».
На данный момент юридические лица
По новой системе оплату можно будет производить через ЕРИП. Благодаря новому механизму автолюбители смогут оплатить сбор за конкретный месяц, в который намерены ездить на авто. Минимальный период — 1 месяц.
Оплату планируется контролировать с помощью видеофиксации путем сравнения баз данных.
Когда будет завершена работа над данным документом и когда новые «правила» вступят в силу пока неизвестно.