В Беларуси хотят существенно снизить дорожный налог для юрлиц

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Вопрос его снижения на 20% рассматривается в рамках подготовки проекта указа об отвязке госпошлины от техосмотра, сообщает телеканал «Беларусь 1».

На данный момент юридические лица платят больше, чем физические: автомобиль до 1 т обходиться в 7 базовых величин в год, а от 1 т до 2 т — в 9 б.в.


Отвязать транспортный налог от техосмотра могут уже в начале года

По новой системе оплату можно будет производить через ЕРИП. Благодаря новому механизму автолюбители смогут оплатить сбор за конкретный месяц, в который намерены ездить на авто. Минимальный период — 1 месяц.

Оплату планируется контролировать с помощью видеофиксации путем сравнения баз данных.

Когда будет завершена работа над данным документом и когда новые «правила» вступят в силу пока неизвестно.
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Тэги: дорожный налог госпошлина техосмотр юрлица

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