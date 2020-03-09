Первый министр сельского хозяйства Беларуси скончался от онкологии

Федор Мирочицкий, который был министром сельского хозяйства с 1991 по 1994 год, умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщает «Наша Нiва» .

Федор Владимирович родился в 1936 году в Кореличском районе. В 1964 году возглавил совхоз «Слонимский». Спустя пять лет его назначили на должность заместителя министра сельского хозяйства БССР. Затем был первым заместителем министра, первым заместителем председателя Госагропрома БССР.

После обретения Беларусью независимости возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Уйдя в отставку, стал заместителем председателя правления «Белагропромбанка».