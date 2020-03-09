Начался второй этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил

Проверкой руководит первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС Александр Вольфович, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил приведены в высшие степени боевой готовности.

В ходе проверки из запаса призовут свыше тысячи человек. Всего в ней будет задействовано около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники.

Целью проверки является оценка способности воинских частей «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью; совершенствование тактической выучки войск; проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении».

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил началась 30 января.