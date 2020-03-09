В Гродно судят руководителя кружка, который употреблял с детьми наркотики

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В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя кружка роботетехники, который, по мнению следствия, на уроках употреблял наркотики и склонял к этому своих учеников.

Фото: 015.by


В Гродно руководитель кружка по робототехнике употреблял с детьми наркотики

На заседание пришли трое потерпевших — несовершеннолетние ученики кружка и их законные представители, передает 015.by.

Прокурор зачитал обвинение, согласно которому обвиняемый приобретал, хранил и перевозил опасные наркотические средства, а также неоднократно склонял своих учеников к употреблению марихуаны и особо опасного психотропа ЛСД.

Следователями было выявлено, что одного потерпевшего он склонил не менее 12 раз к употреблению наркотиков, другого — не менее 9. И не менее 3 раз третьего потерпевшего.

При этом обвиняемый отказался от дачи показаний и свою вину признал только по статье за незаконный оборот наркотических средств.
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Тэги: наркотики марихуана Город: Гродно

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