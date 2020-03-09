Минский суд вынес приговор учащемуся колледжа, который избил мужчину возле клуба

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В суде Фрунзенского района парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло по неосторожности смерть.

По информации пресс-службы Минского городского суда, сторона обвинения смогла доказать, что молодой человек избивал погибшего из хулиганских побуждений.  Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с направлением в исправительную колонию общего режима.

Инцидент произошел 30 ноября 2019 года. 17-летний парень приподнял 37-летнего мужчину и бросил его на землю и, когда тот уже ударился головой об асфальт, нанес еще несколько ударов ногой в голову, туловище и конечности. Избитого доставили в одну из столичных больниц, где он 16 декабря скончался.
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Тэги: избиение убийство Мингорсуд Город: Минск

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