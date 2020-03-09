Минский суд вынес приговор учащемуся колледжа, который избил мужчину возле клуба
Просмотров: 250
В суде Фрунзенского района парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло по неосторожности смерть.
По
Инцидент произошел 30 ноября 2019 года. 17-летний парень приподнял 37-летнего мужчину и бросил его на землю и, когда тот уже ударился головой об асфальт, нанес еще несколько ударов ногой в голову, туловище и конечности. Избитого доставили в одну из столичных больниц, где он 16 декабря скончался.