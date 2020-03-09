Бывшее доверенное лицо Путина считает, что тот никогда не договорится с Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорятся никогда, считает известный российский публицист Александр Невзоров, который в 2012 году был доверенным лицом Путина на президентских выборах.

«Я не умею решать уравнения с десятью неизвестными, и я не цыганка», — заявил Невзоров 9 марта в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, удастся ли президенту РФ возглавить единое государство России и Беларуси.

«Я понимаю, — продолжил публицист, — да, сейчас происходит вот эта вот долбежка лбами между Путиным и Лукашенко. Я понимаю, что за Лукашенко его невероятная мужицкая хитрость, с которой не умеет работать Путин. А он (Лукашенко. — ред.) не умеет работать с чекистским ледяным интрижистым стилем Владимира Владимировича. Они не слышат и не видят друг друга. Они проходят друг сквозь друга».

«Они не смогут договориться никогда именно потому, что они не антиподы — они из разных измерений», — убежден Невзоров.