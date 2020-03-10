Прокурор снял часть обвинений с экс-главы суда Минского района Александра Хованского

В Верховном суде 10 марта возобновился процесс по уголовному делу в отношении бывшего судьи и председателя суда Минского района Александра Хованского.

Прокурор Юрий Шерснев

1 августа 2016 года Александр Лукашенко указом № 297 освободил Хованского от должностей «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

В феврале 2017 года первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович сообщил журналистам, что в действиях Хованского «коррупции правоохранительные органы не нашли, но нарушения финансовой дисциплины зафиксировали». На пресс-конференции 12 февраля 2020 года Калинкович на вопрос, по какой статье обвиняется Хованский, ответил: «За хищение госсобственности».

Хованского обвиняют по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в составе организованной группы или в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК.

На первом заседании 2 марта суд заслушал ряд ходатайств обвиняемого и прокурора, сути обвинения в отношении Хованского не прозвучало. По просьбе гособвинителя процесс был перенесен на неделю.

В начале заседания 10 марта государственный обвинитель Юрий Шерснев заявил об отказе от части обвинений.

«Предъявленное обвиняемому Хованскому обвинение, по моему мнению, не в полном объеме подтверждено собранными по делу доказательствами, в связи с чем считаю необходимым отказаться от обвинения в той части, которая по результатам предварительного расследования не подтверждена необходимой совокупностью достоверных и достаточных доказательств, — сказал Шерснев. — С учетом изложенного я заявляю отказ от обвинения в части одного из двух эпизодов, квалифицированных органами предварительного расследования по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса как злоупотребление властью или служебными полномочиями в период с января 2015 года по июль 2016 года, совершенных с корыстной или иной личной заинтересованностью, повлекшей причинение ущерба в крупном размере на сумму 6.542 деноминированных рубля и существенного вреда государственным интересам».

«А именно по эпизоду, связанному с необоснованным зачислением денежных средств на карт-счет, оформленный на имя Мархеля. Основанием для такого решения является недостаточность собранных уголовным следствием доказательств по обвинению Хованского. При этом возможности для сбора дополнительных доказательств по данному эпизоду исчерпаны. Полагаю, что остальная часть предъявленного Хованскому обвинения подлежит проверке в предусмотренном законом порядке и в условиях судебного заседания», — добавил прокурор.

После заявления гособвинителя коллегия судей удалилась для принятия процессуального решения.

Об этом эпизоде Хованский упомянул на судебном заседании 2 марта. В частности он сказал, что его поместили под стражу в том числе из-за показаний свидетельницы, которая утверждала, что с его «согласия, разрешения или указания» на работу в суд был принят гражданин по фамилии Мархель.

«В деле имеется рапорт, что якобы я влиял на нее и, чтобы я перестал на нее влиять, меня нужно посадить в следственный изолятор», — подчеркивал обвиняемый.

«Фактически до моего ареста эти показания были опровергнуты, о чем имеются в деле рапорты оперативников, — сказал Хованский. — Более того, на очной ставке она призналась, что оговорила меня, и после этого только через 10 дней было возбуждено в отношении нее уголовное дело. При полном признании вины и возмещении ущерба обвинение ей не предъявлялось около года. Для того чтобы вывести ее из-под ответственности, следователем было сфальсифицировано постановление о назначении экспертизы».

По словам Хованского, дело по ст. 209 УК (мошенничество) в отношении этой свидетельницы в итоге было прекращено, а возбуждения дела по ст. 400 (заведомо ложный донос) и ст. 401 (заведомо ложное показание) УК добиться не удалось.