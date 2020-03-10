ЖК «Олимпик Парк» расширят за счет территории бывшего рынка «Лебяжий»

Компании «Сетко Интернешнл» и «Тапас» сдадут на участке около тысячи квартир. Новый жилой комплекс войдет в состав достраивающегося «Олимпик Парка».

Предпроектная проработка. Изображение: УП Минскградо

В мае 2018 года компания «Сетко Интернешнл» купила на открытом аукционе за 10 миллионов долларов право застройки территории бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева. Эта структура на тот момент была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала.

С сентября 2018-го директором компании «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас», передает TUT.by .

В «Тапасе» говорят, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях:

«Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса "Олимпик Парк". С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний "Тапас" будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже жилья, сдаче в аренду торговых площадей».

Строительство жилого комплекса планируют начать во втором квартале 2020 года, говорят в «Тапасе». Сейчас идет подготовительный период, происходит установка ограждения территории застройки. Реализовать весь проект (шесть очередей строительства) планируется в течение пяти лет. Новый жилой комплекс, который появится на месте бывшего рынка «Лебяжий», войдет в состав уже существующего «Олимпик Парка». Таким образом, будет сформирован единый квартал малоэтажной застройки «Олимпик Парк».

Здесь также должны появиться школа и детский сад — их будет строить город. Всего на участке бывшего рынка должны возвести 60 тысяч квадратных метров жилья — это около тысячи квартир.