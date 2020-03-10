Госдума разрешила Путину править вечно

Большинство депутатов Госдумы РФ поддержали предложение Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, фактически обнуляющую количество президентских сроков Владимира Путина и позволяющую ему избираться вновь.

За инициативу проголосовали 380 депутатов, 43 выступили против, один воздержался.

Предложение поддержал и сам президент России. При этом Путин отметил, что за поправку должны проголосовать граждане в ходе общероссийского голосования 22 апреля, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

Однако Путин не поддержал поправку, снимающую ограничения на количество президентских сроков для одного человека.

Если поправки в Конституцию РФ будут внесены в одобренном Путиным сегодня варианте, то в теории он сможет быть президентом России еще два шестилетних срока, начиная с 2024 года. Тогда Путину будет уже 72 года.