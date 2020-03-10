Инфляция в Беларуси за два месяца с начала года составила 1,9%

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Потребительские цены в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020-го выросли на 1%, к декабрю 2019-го — на 1,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: в феврале к январю 2019 года потребительские цены увеличились на 1,3%, к декабрю 2018-го — на 2,2%.


Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе

В феврале 2020 года по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (с начала года — на 1,8%), на непродовольственные — на 0,5% (на 1,2%), на услуги — на 2,3% (на 2,9%).

Инфляция в 2020 году, по планам правительства, не должна превысить 5%. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

В ближайшие пять лет инфляция в Беларуси будет находиться в пределах 4—5%. Такое мнение высказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время брифинга 12 февраля.
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Тэги: Белстат инфляция

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