Инфляция в Беларуси за два месяца с начала года составила 1,9%

Потребительские цены в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020-го выросли на 1%, к декабрю 2019-го — на 1,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: в феврале к январю 2019 года потребительские цены увеличились на 1,3%, к декабрю 2018-го — на 2,2%.

В феврале 2020 года по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (с начала года — на 1,8%), на непродовольственные — на 0,5% (на 1,2%), на услуги — на 2,3% (на 2,9%).

Инфляция в 2020 году, по планам правительства, не должна превысить 5%. По итогам 2019 года инфляция составила 4,7%.

В ближайшие пять лет инфляция в Беларуси будет находиться в пределах 4—5%. Такое мнение высказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время брифинга 12 февраля.