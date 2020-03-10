Премьер-министры Беларуси и России проведут 11 марта переговоры в Москве

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Сергей Румас совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.


Главы правительств Беларуси и России планируют встретиться в ближайшее время

«В рамках визита планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — сообщила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

О встрече «в ближайшее время» Румас и Мишустин договорились 6 марта во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе российской стороны. Главы правительств «обсудили тему интеграционного взаимодействия, а также подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля 2020 года в Минске».

«Также была обсуждена цифровая повестка ЕАЭС, которая направлена на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан Союза», — сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси.

Накануне телефонного разговора премьеров, 5 марта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что работа над дорожными картами углубленной интеграции не имеет смысла до урегулирования ситуации с поставками российской нефти.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин Александра Исаева Город: Москва

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