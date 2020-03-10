Бывший гендиректор «Белтелекома» Сиводедов на суде полностью признал вину в получении взяток

Сиводедов проходит по «делу шестнадцати», слушание которого началось 10 марта в Верховном суде.

Сергей Сиводедов. Фото: «Белтелеком»

Процесс ведет судья Юрий Рутковский, гособвинение представляют прокуроры Сергей Гергель и Кирилл Чубковец. В зале суда — более 20 адвокатов. Дело рассматривается в здании суда Московского района Минска. Сиводедов обвиняется в получении взяток.

Зачитывая обвинение, прокурор Гергель заявил, что Сиводедов в течение нескольких лет получал взятки, используя свои полномочия, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Например, за три раза получил 70 тыс. долларов от совладельца ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» Сергея Покрышко, 400 тыс. долларов от бывшего фактического руководителя ООО «Мобильный сервис» Владимира Жилина.

Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам. Был задержан 22 апреля 2019 года, с тех пор находится под стражей.

Фигурантами дела являются 16 человек, в том числе бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Он обвиняется в получении взяток на сумму не менее 190 тыс. долларов и подстрекательстве к даче взятки.