В Минске продавец похитила из кассы деньги в первый рабочий день

Директор заведения общепита в Заводском районе заявил об исчезновении денег.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Пострадавший объяснил, что из кассы пропали более 440 рублей, а вместе с ними 22-летняя девушка, у которой был первый рабочий день в качестве стажера-продавца, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники изучили записи камеры наблюдения и установили, что в момент отсутствия директора заведения девушка открыла кассовый аппарат и достала оттуда деньги. Подозреваемая сказала, что они были нужны на лазерную коррекцию зрения для ее бабушки.