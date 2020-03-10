Ученые доказали связь между холодом и коронавирусом

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Многие правительства рассчитывают на то, что COVID-19 станет менее заразным с наступлением тепла.


Официально: число подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси выросло до девяти

COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла. К такому выводу пришли ученые гуанчжоуского Университета Сунь Ятсена, передает South China Morning Post.

Анализ показал, что число случаев заражения возросло при средней температуре +8,7 градусов, а затем снизилось. В отчете ученых говорится, что вирус очень чувствителен к высокой температуре, что может помешать его распространению в теплых странах. В то же время в холодных странах он будет распространяться быстрее.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19