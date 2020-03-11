Эксперты: Минск в нефтяном вопросе пойдет на условия Москвы

К концу первого квартала текущего года Беларусь и Россия достигнут временного компромисса в споре о нефти. Такой прогноз дают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в выпуске мониторинга внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за январь-февраль 2020 года.

«Что касается текущего спора по нефти, то вероятнее всего к концу первого квартала Беларусь и Россия достигнут временного компромисса (до конца 2020 года) на условиях российской стороны, то есть без компенсации налогового маневра и с сохранением премий российским поставщикам (символическое ее снижение все же возможно). Весьма вероятно, что работа белорусских властей в обеспечении нефтяной альтернативы продолжится и после достижения временного компромисса», — считают эксперты.

По их мнению, после заключения соглашения по нефти, Беларусь и Россия вернутся к обсуждению «дорожных карт». Неуступчивость российской стороны в переговорах они объясняют рядом факторов.

«Весной 2019 года мы обращали внимание на снижение мотивации российской стороны к достижениям компромисса с Беларусью по мере ввода в строй новых экспортных нефтепроводов. В частности, отмечали, что введение в строй дополнительных мощностей ВСТО-2 в декабре 2020 года вновь понизит мотивации российских нефтяных компаний как в сохранении объемов продаж на европейском рынке, так и в белорусском маршруте. Похоже, именно так и случилось», — уверены аналитики.

По их мнению, течение конфликта показывает, что для белорусской стороны ценовой спор является делом принципа. «Судя по всему, аргумент об отмене премий российским поставщикам возник к концу 2019 года. Бросается в глаза то обстоятельство, что цена спора по поводу премии — 240 млн долларов в год — значительно (приблизительно в 4 раза) ниже белорусской «заявки» на компенсацию потерь от налогового маневра. Еще в минувшем году белорусские официальные лица оценивали такую компенсацию в 7-10 млрд долларов за пять лет. Ожесточенность спора за сравнительно незначительную сумму может свидетельствовать о том, что белорусская сторона утратила надежду получить компенсации потерь из-за налогового маневра и пытается заодно понять, готова ли российская сторона идти навстречу хоть в чем-нибудь», — считают авторы доклада.

Также среди причин спора они указывают неудачу в согласовании «дорожных карт» интеграции, и то, за 2019 год крупные российские нефтяные компании добились выгодных условий работы на внутреннем российском рынке, что снизило привлекательность белорусского рынка для них.

Отмечается, что на фоне споров с РФ белорусское руководство начинает работу по развитию экономики «без опоры на ЕАЭС». В том числе и потому, что ЕАЭС не является единым правовым пространством, и любой его участник может трактовать заключенные договоренности в своих интересах.

«Почти наверняка общие рынки нефти и газа в ЕАЭС, даже если и будут учреждены, никогда не заработают в режиме, создающем весомые преимущества для Беларуси от участия в этом объединении. То же касается и договоренностей на эту тему в рамках Союзного государства», — считают эксперты.