В отношениях Беларуси и ЕС нет позитивного прорыва, считают аналитики

Нет оснований ожидать позитивного прорыва в отношениях Беларуси и ЕС. К такому выводу пришли авторы выпуска мониторинга внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за январь-февраль 2020 года, подготовленного Советом по международным отношениям «Минский диалог».

«Ни тактически, ни стратегически никакого «потолка» отношения Беларуси и ЕС не достигли. При этом нет и оснований ожидать какого-то позитивного прорыва. В частности, быстрого прогресса по другому политически значимому соглашению о приоритетах партнерства. Как и возможности начать в самое ближайшее время официальные переговоры по базовому соглашению, несмотря на желание Минска и осторожные оптимистичные прогнозы отдельных европейских дипломатов», — считают эксперты.

Авторы подчеркивают, что отношения Беларуси и ЕС не достигли своего предела. «В белорусских СМИ заметное распространение получило мнение, что с подписанием соглашений по визовой фасилитации и реадмиссии отношения Беларуси и ЕС достигли «потолка». Это мнение, вероятно, основывается на переносе на отношения Минска и Брюсселя логики отношений ЕС со странами, задекларировавшими цель присоединиться к ЕС. В их случае вся динамика отношений с Брюсселем определяется прохождением зафиксированных в документах стадий сближения. Но для отношений с Беларусью такое сравнение некорректно: это два разных типа отношений с разными драйверами и ограничителями развития», — уверены аналитики.

Они отмечают, что в целом продолжает расти интенсивность контактов Беларуси с государствами-членами ЕС на высоком уровне, но общая динамика отношений остается поступательной, без резких прорывов или откатов.

Особое внимание в докладе уделено отношениям Беларуси и Литвы. Прогнозируется, что процесс вывода из кризиса политических отношений Минска и Вильнюса будет проходить противоречиво и нервно, так как отношения с Беларусью стали одним из центральных внутриполитических вопросов в Литве. Упоминается, что линия президента Гитанаса Науседы и главы МИД Линаса Линкявичюса по поиску выхода из тупика в отношениях с Минском имеет влиятельных противников, особенно в среде консерваторов.

При этом эксперты подчеркивают важность состоявшегося в феврале визита Линкявичюса в Беларусь, поскольку это был первый визит главы литовского МИДа после резкого обострения двусторонних политических отношений в 2014-2015 годах.

«Общее улучшение отношений Беларуси с ЕС и США (а также публичный отказ Вашингтона занять сторону Литвы в конфликте вокруг строительства БелАЭС и все более очевидное раздражение по поводу литовской позиции со стороны многих государств-членов ЕС) объективно подталкивает официальный Вильнюс к возрождению двусторонней политической повестки с Минском. В этом смысле символичным стало одно из сопутствующих визиту Линкявичюса мероприятий: торжественный вечер в честь дня рождения Тадеуша Костюшко, на котором выступили белорусский и литовский министры, а глава МИД Польши и Госсекретарь США направили видеоприветствия», — подчеркивают эксперты.