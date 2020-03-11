«Визит Помпео на фоне затянувшегося конфликта Минска с Кремлем трудно переоценить»
Значимость состоявшегося 1 февраля визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео трудно переоценить. К такому выводу пришли авторы выпуска мониторинга внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за январь-февраль 2020 года, подготовленного Советом по международным отношениям «Минский диалог».
По их мнению, этот визит стал главным событием за весь период мониторинга. «Значимость этого события для белорусско-американских отношений трудно переоценить, как исходя из уровня гостя, так и из сделанных в ходе встреч с руководством Беларуси заявлений. Это самый статусный визит американского официального лица более чем за 25 лет и проходил он на фоне затянувшегося конфликта Минска с Кремлем, что не может не учитываться в анализе этого события», — подчеркивают эксперты.
Авторы доклада считают, что наиболее важным заявлением Помпео, вызвавшим наибольший резонанс как в Беларуси, так и в России, стали его слова о готовности обеспечить Беларусь нефтью. «Это заявление — безусловно мощный сигнал поддержки, подкрепляющий белорусские переговорные позиции в диалоге с Кремлем», — отмечается в докладе.
Упоминается, что несмотря на санкции и отсутствие контактов на высоком политическом уровне, Минск и Вашингтон не прекращали взаимодействовать в сфере безопасности.
«Говоря о перспективах сотрудничества Минска и Вашингтона, Майкл Помпео заверил, что у США есть понимание того, что у Беларуси длительная история с Россией и поэтому «мы не говорим о выборе между нами и ими». Эта формула уже стала стандартной в публичной коммуникации стран Запада с Беларусью. После событий в Украине стало очевидно, что постановка ряда государств, находящихся в сфере интересов России, в ситуацию выбора может представлять для них существенную угрозу», — считают авторы.
Также из положительных событий упоминается начало пересмотра нерыночного статуса белорусской экономики Министерством торговли США.
«Статус страны с нерыночной экономикой был унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным», — сообщается в докладе.
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы контакты с США на политическом уровне сохранятся, хотя будут далеко не такие статусные, и по-прежнему стоит ожидать проработки вариантов пробных поставок американской нефти в Беларусь.
«По мере приближения президентских выборов в обеих странах интенсивность контактов может несколько снизиться, но это не повлияет негативным образом на общий ход нормализации отношений», — такой прогноз делают эксперты «Минского диалога».