«Визит Помпео на фоне затянувшегося конфликта Минска с Кремлем трудно переоценить»

Значимость состоявшегося 1 февраля визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео трудно переоценить. К такому выводу пришли авторы выпуска мониторинга внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр» за январь-февраль 2020 года, подготовленного Советом по международным отношениям «Минский диалог».

Фото из микроблога госсекретаря США

По их мнению, этот визит стал главным событием за весь период мониторинга. «Значимость этого события для белорусско-американских отношений трудно переоценить, как исходя из уровня гостя, так и из сделанных в ходе встреч с руководством Беларуси заявлений. Это самый статусный визит американского официального лица более чем за 25 лет и проходил он на фоне затянувшегося конфликта Минска с Кремлем, что не может не учитываться в анализе этого события», — подчеркивают эксперты.

Авторы доклада считают, что наиболее важным заявлением Помпео, вызвавшим наибольший резонанс как в Беларуси, так и в России, стали его слова о готовности обеспечить Беларусь нефтью. «Это заявление — безусловно мощный сигнал поддержки, подкрепляющий белорусские переговорные позиции в диалоге с Кремлем», — отмечается в докладе.

Упоминается, что несмотря на санкции и отсутствие контактов на высоком политическом уровне, Минск и Вашингтон не прекращали взаимодействовать в сфере безопасности.

«Говоря о перспективах сотрудничества Минска и Вашингтона, Майкл Помпео заверил, что у США есть понимание того, что у Беларуси длительная история с Россией и поэтому «мы не говорим о выборе между нами и ими». Эта формула уже стала стандартной в публичной коммуникации стран Запада с Беларусью. После событий в Украине стало очевидно, что постановка ряда государств, находящихся в сфере интересов России, в ситуацию выбора может представлять для них существенную угрозу», — считают авторы.

Также из положительных событий упоминается начало пересмотра нерыночного статуса белорусской экономики Министерством торговли США.

«Статус страны с нерыночной экономикой был унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным», — сообщается в докладе.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы контакты с США на политическом уровне сохранятся, хотя будут далеко не такие статусные, и по-прежнему стоит ожидать проработки вариантов пробных поставок американской нефти в Беларусь.

«По мере приближения президентских выборов в обеих странах интенсивность контактов может несколько снизиться, но это не повлияет негативным образом на общий ход нормализации отношений», — такой прогноз делают эксперты «Минского диалога».