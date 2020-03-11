Госдума приняла поправки к Конституции РФ, позволяющие Путину править вечно

Депутаты нижней палаты российского парламента 11 марта приняли в третьем чтении поправки к Конституции РФ.

Фото пресс-службы Кремля

За законопроект проголосовали 383 депутатов, против — 0, воздержались — 43.

Теперь поправки в Конституцию должен одобрить Совет федерации и региональные парламенты, пишет «Ъ» .

Ранее сообщалось, что на заседании десятого марта большинство депутатов поддержало предложение Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, фактически обнуляющую количество президентских сроков Владимира Путина и позволяющую ему избираться вновь. За инициативу проголосовали 380 депутатов, 43 выступили против, один воздержался.

Предложение поддержал и сам президент России. При этом Путин отметил, что за поправку должны проголосовать граждане в ходе общероссийского голосования 22 апреля, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

Если поправки в Конституцию РФ будут внесены в одобренном Путиным сегодня варианте, то в теории он сможет быть президентом России еще два шестилетних срока, начиная с 2024 года. Тогда Путину будет уже 72 года.