ВОЗ: смертность от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа.

По его словам, «по всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу».

Специалист отметил, что сезонный грипп «обычно убивает меньше, чем 1% инфицированных», пишет РБК.

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