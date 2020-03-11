Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, повышены в Беларуси с 11 марта.

Согласно постановлению Минфина № 8 от 4 марта 2020 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 36,43 рубля (цена выросла на 3,19 рубля), 500-я — 48,57 рубля (рост на 4,24 рубля); 583-я, 585-я — 56,83 рубля (рост на 4,97 рубля); 750-я — 72,86 рубля (рост на 6,37 рубля); 900-я — 87,43 рубля (рост на 7,64 рубля); 916-я — 88,98 рубля (рост на 7,78 рубля); 950-я — 92,28 рубля (рост на 8,06 рубля); 958-я — 93,06 рубля (рост на 8,13 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 11 марта принимается у населения по цене: 750-я проба — 0,81 рубля (рост на 0,04 рубля); 800-я — 0,86 рубля (рост на 0,04 рубля); 875-я — 0,95 рубля (рост на 0,06 рубля); 916-я — 0,99 рубля (рост на 0,06 рубля); 925-я — 1,00 (рост на 0,06 рубля); 960-я — 1,04 рубля (рост на 0,06 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 54,00 рубля за грамм — цена вырастает на 0,62 рубля.

Прежние цены действовали с 5 февраля 2020 года.