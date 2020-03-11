Румас и Мишустин подтвердили: Беларусь и Россия — стратегические партнеры

Ситуация на мировом рынке с ценами на нефть сближает позиции Беларуси и России по этому вопросу, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас 11 марта на переговорах в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным (стенограмма начала встречи опубликована на сайте правительства России).

Фото пресс-службы правительства Беларуси

По словам Румаса, в последние годы Беларуси и России удалось стабилизировать товарооборот, который составлял 35-36 млрд долларов. При этом, отметил он, по оперативной информации, за январь товарооборот уменьшился.

«Но, к удовлетворению белорусской стороны, мы увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим (отрицательное сальдо в торговле достигало 9,6 млрд, 8,4 млрд — за 2019 год), сейчас, по январю, уменьшилось всего до 100 млн долларов, то есть мы выравниваем свои потоки», — отметил Румас.

«Вместе с тем мы понимаем, за счет чего произошло уменьшение сальдо, и это еще один вопрос, который нам сегодня предстоит обсудить, — поставки энергоносителей. Думаю, та рыночная ситуация, которая сложилась сегодня с ценами на нефть, сближает наши позиции и уменьшает те цифровые расхождения, которые у нас есть. Мы сегодня тоже этот вопрос обсудим», — сказал белорусский премьер-министр.

Румас предложил Мишустину рассказать о его видении того, как будет развиваться ситуация, «поскольку Российская Федерация является ключевым игроком на рынке нефтепродуктов».

«У нас действительно насыщенная двусторонняя повестка, и есть целый ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рамках наших интеграционных процессов. Я думаю, во многом движение в «пятерке» [стран ЕАЭС] будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции», — заявил Румас.

Он напомнил, что главы двух государств поставили задачу подготовить документы по стратегии интеграции. «Наши вице-премьеры провели большую работу — там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся, для того чтобы 10 апреля, когда мы встретимся в Минске на межправсовете [ЕАЭС], мы уже смогли согласовать этот документ и затем внести главам государств на Высший евразийский экономический совет», — сказал премьер-министр.

Мишустин в свою очередь заявил, что «очень важно действовать в контакте с белорусскими коллегами, оперативно сверять часы по всем актуальным вопросам». Он отметил, что Беларусь — «союзник и стратегический партнер России».

«Важно также, что Беларусь — ведущий внешнеэкономический партнер России на пространстве СНГ. Если сравнивать эти несколько лет, в 2018 году товарооборот наш составил 35,6 млрд долларов, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, и в 2019 году удалось стабилизировать показатели взаимной торговли на аналогичном уровне. Характерно, что сокращение экспорта российских товаров практически полностью было компенсировано ростом поставок белорусской продукции на наш рынок — на 4,5%», — отметил руководитель российского правительства.

По его словам, Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику, в январе—сентябре 2019 года они составили около 4 млрд долларов. В Беларуси работает более 2,4 тыс. компаний с участием российского капитала.

«Очень полезная работа проводится по линии нашего межрегионального сотрудничества, укрепляются гуманитарные, образовательные, культурные связи. У нас очень большая, обширная повестка дня, которую, надеюсь, мы с вами сегодня обсудим», — резюмировал Мишустин.