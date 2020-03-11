До конца марта «Белавиа» будет летать в Тель-Авив только раз в неделю

Авиакомпания «Белавиа» отменяет до конца марта большинство рейсов в Тель-Авив (Израиль).

С 13 по 31 марта отменяются рейсы по вторникам и четвергам, в расписании остаются только полеты по воскресеньям.

Как пояснили в «Белавиа», в соответствии с указанием авиационных властей Израиля, с 12 по 31 марта введены ограничения на въезд в эту страну для иностранцев.

Авиакомпания сообщает, что стоимость авиабилетов на рейсы Минск — Тель-Авив — Минск с вылетом с 12 по 31 марта включительно будет возвращена пассажирам либо возможен однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.