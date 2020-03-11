Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера

Защита американского продюсера просила минимальный срок в пять лет лишения свободы. Адвокаты просили суд обратить внимание на благотворительную работу подзащитного и то, насколько его уже наказало общество.

«Мистер Вайнштейн не может выйти на улицу без угрозы публичного осуждения. Он потерял все способы к тому, чтобы зарабатывать на жизнь. Проще говоря, его падение с вершин было грандиозным, не имеющим прецедентов в эпоху социальных медиа», — говорится в обращении адвокатов Вайнштейна. По их словам, максимальный срок лишения свободы в 29 лет для 67-летнего продюсера равносилен пожизненному, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times и Variety .

В конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения в насилии, а именно в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн. Присяжные в составе семи мужчин и пяти женщин оправдали Вайнштейна еще по трем пунктам обвинения, включая более серьезное изнасилование, за которое ему могло грозить пожизненное заключение.

До трансфера в тюрьму Вайнштейна отвезли в больницу, где он перенес операцию на сердце. Сразу после суда продюсер начал жаловаться на боли в груди, и его отправили в госпиталь Белвью. После лечения в нью-йоркской клинике в течение 10 дней Вайнштейна вернули в тюрьму Райкерс-Айленд.

После окончания суда в Нью-Йорке Вайнштейна ждет суд в Калифорнии, где продюсера обвиняют еще по двум случаям изнасилования.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался с публикации The New York Times в октябре 2017 года. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая продвижение по карьере. После этого более ста женщин выступили с обвинениями в его адрес.